Athlétisme: les Belgian Falcons, la nouvelle équipe masculine de 4 x 100m

Après les Belgian Tornados et les Belgian Cheetahs sur 4x400 m, la Belgique dispose d’une nouvelle équipe de relais : les Belgian Falcons.

L’équipe masculine de relais 4x100 m espère se qualifier pour l’Euro de Munich cet été et rêve des Jeux olympiques de Paris, a indiqué jeudi la VAL (Ligue flamande d’athlétisme) dans un communiqué. « Les équipes belges de relais ont une grande réputation, avec les Belgian Tornados et les Belgian Cheetahs, tandis que le titre olympique du 4x100 m féminin (en 2008 à Pékin, NDLR) est dans toutes les mémoires », indique la VAL. « Il est temps pour le relais 4x100 m messieurs de se faire connaître. Les Belgian Falcons visent l’Euro de Munich et les JO 2024 de Paris ».

Il faut remonter à 2006 pour voir une équipe belge de 4x100 m participer à un Euro. Aux Mondiaux, le meilleur résultat est la 17e place décrochée en 2003.