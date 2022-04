Dans LéNA cette semaine: «Quand je suis avec un ballon, j’oublie tout», confie Ronaldinho

Il arrive. Sa démarche est paresseuse. Ronaldinho porte son bonnet emblématique, des lunettes qui lui cachent la moitié du visage, et il n’a pas l’air d’avoir très envie de bavarder. Mais il sourit. Beaucoup. Gentillesse ? Malice ? Ou simplement un mécanisme de défense ? Nul ne le sait.

A 42 ans, le Brésilien de Porto Alegre est l’un des visages de Fifa+, la plateforme de streaming lancée par l’organe suprême du football, une sorte de Netflix du ballon rond. Il est également producteur d’un documentaire sur sa vie, Ronaldinho : The happiest man in the world (L’homme le plus heureux du monde). Ce film s’articule principalement autour de sa période barcelonaise. Difficile de dire si elle fut sa plus brillante, mais elle a définitivement été celle qui l’a propulsé au rang de star mondiale. Une Ligue des champions, une Coupe du monde, un Ballon d’or… Il a tout gagné, ou presque.