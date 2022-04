Législatives: François Hollande est remonté

L’ex-président français François Hollande a mis en garde jeudi contre le risque d’« une disparition » du Parti socialiste en France en cas d’accord avec la gauche radicale qui prévoirait son effacement aux élections législatives de juin.

« Ce n’est pas une discussion qui est en cause, c’est une disparition », a-t-il déclaré sur la radio publique franceinfo. « Discuter c’est nécessaire, disparaître c’est impossible », a-t-il ajouté au lendemain de premiers échanges du PS avec la France insoumise (LFI, gauche radicale). Cette dernière négocie par ailleurs avec les écologistes d’EELV et le Parti communiste en vue du scrutin des 12 et 19 juin. Ce serait « une remise en cause de l’histoire même du socialisme, de (l’ancien président) François Mitterrand et ses engagements européens, de (l’ancien Premier ministre) Lionel Jospin et sa crédibilité économique et ses avancées sociales », a-t-il ajouté.