La santé mentale dans le football belge: un tabou

Cela a toujours été présenté comme une anecdote. Et celle-ci remonte à décembre 2018, six mois après la demi-finale des Diables rouges en Russie. Sortie de la bouche de Vincent Kompany, capitaine officieux de la génération dorée, elle a d’abord prêté à sourire. L’indiscrétion révèle une anodine panne de réveil. Pas n’importe laquelle : celle du défenseur central star des Diables au matin d’un quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil en Russie, en 2018. La veille au soir, « complètement out après le voyage », Kompany dira avoir pris un somnifère pour l’aider à trouver le sommeil. Celui-ci sera finalement si réparateur qu’il lui fera manquer la théorie du lendemain. S’ensuivront des excuses et une discussion avec Thierry Henry pour rattraper le coup. Un rare aveu face caméra d’une pratique dont on témoigne souvent exclusivement à visage caché. Bienvenue dans un autre microcosme de la société qui carbure aux cachetons.