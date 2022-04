Quel regard portez-vous sur l’Europe et sur la guerre en Ukraine ?

L’Ukraine fait faire un pas supplémentaire à l’Europe. Pour la première fois de l’histoire contemporaine, l’Allemagne n’est plus un problème. Il y a eu un problème avant l’unification, avec ces poussières d’Etats qui n’arrivaient pas à s’unir. Il y a eu un problème après, avec une Allemagne trop puissante. Pour la première fois, l’Allemagne, enfin apaisée, se normalise. Elle a compris que dans un monde de loups, on ne peut pas jouer les agneaux. Et elle rejoint les autres pour créer une Europe souveraine, une Europe de la défense. J’ai été agréablement surpris de la force et de la rapidité avec laquelle l’Europe s’est organisée pour faire face à l’agression ukrainienne et à l’afflux de réfugiés.