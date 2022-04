Le fromage de chèvre séduit de plus en plus les Belges

Le marché du fromage de chèvre est en pleine croissance. La production locale issue des petits producteurs gagne de plus en plus le cœur des consommateurs.

Considérée autrefois comme la vache du pauvre, faisant le bonheur des petites gens qui se contentaient des pâturages les plus modestes, la chèvre gagne aujourd’hui le cœur de nombreux agriculteurs. Son fromage connaît, lui aussi, un succès grandissant en Belgique. Ces cinq dernières années, la quantité produite dans notre pays a presque doublé. 10.000 tonnes de fromage de chèvre sont aujourd’hui fabriquées chaque année. Une filière en pleine expansion où se côtoient exploitations industrielles et petits producteurs bio. Dans la région d’Eghezée, Johan Van Ryckeghem et Lucie Guillaume élèvent des chèvres depuis 2013 dans leur exploitation « La Chèvre et le Chou ». « Johan voulait faire de l’élevage, moi du fromage. Mais se lancer dans l’élevage bovin à partir de rien est beaucoup trop compliqué aujourd’hui, notamment en raison des infrastructures nécessaires et du prix du foncier », raconte Lucie. « Nous sommes alors partis en France travailler dans des élevages de chèvres.