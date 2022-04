Israël-Palestine: «Qu’y a-t-il de plus urgent que la paix?»

Vous avez longtemps travaillé pour la paix au Proche-Orient. Qu’est-ce qui vous a amené à prendre cette mission à bras-le-corps?

Qu’y a-t-il de plus urgent et de plus déterminant que ça ? L’occupation est LE problème que nous avons, le plus massif, le plus présent. Pour les Palestiniens, bien sûr, mais aussi pour les Israéliens. Même si tout le monde ne le comprend pas. Notre avenir dépend de la manière dont nous traitons le problème palestinien. Sans une solution du problème palestinien, nous sommes historiquement fichus. Israël est très puissante militairement et économiquement. Mais ce pays risque de devenir une entité illégitime.