Lueur d’espoir pour Mercedes et Lewis Hamilton: «Les évolutions arriveront bientôt, peut-être à Miami»

C’est une nouvelle qui doit ravir Lewis Hamilton. À une semaine de la prochaine échéance, à Miami, l’ingénieur de piste en chef de l’équipe, Andrew Shovlin, révèle que Mercedes va accélérer le développement de sa monoplace W13 avec de nouvelles pièces. Si les premières évolutions étaient attendues pour Barcelone, elles arriveraient peut-être finalement aux États-Unis. Ces améliorations serviront surtout pour lutter contre le marsouinage, phénomène qui fait rebondir les voitures en ligne droite et secoue les pilotes dans leur cockpit. Quatrième le week-end dernier en Italie, George Russel, coéquipier de Lewis Hamilton s’était plaint après l’arrivée. « J’espère vraiment que nous trouverons une solution et j’espère que toutes les équipes qui se battent avec le rebondissement trouveront une solution, parce que ce n’est pas tenable pour les pilotes de continuer comme ça. C’est le premier week-end où j’ai vraiment souffert du dos, et quasiment de douleurs à la poitrine à cause de la violence des rebonds. Mais c’est ce qu’il faut pour faire des tours rapides ».

« Les problèmes ne vont pas se résoudre du jour au lendemain »

Ces nouvelles pièces sont donc grandement attendues par les pilotes de la formation allemande. Si la situation risque de s’améliorer, il ne faut pas non plus s’attendre à un miracle, toujours selon Andrew Shovlin. « Une grande partie du travail effectué à Brackley a consisté à comprendre le phénomène et à déterminer si nous pouvons le contrôler et l’éliminer de la voiture. Maintenant, en étant réalistes, nous pensons que ce sera quelque chose que nous aborderons par étapes plutôt que de tout faire disparaître d’un coup, mais nous voyons des signes encourageants. Avec un peu de chance, les évolutions arriveront bientôt, peut-être à Miami, et nous pourrons commencer à apporter des pièces à la voiture qui nous donneront, je l’espère, une indication sur le fait que nous allons dans la bonne direction ». Alors, Mercedes et Lewis Hamilton vont-ils grandement s’améliorer et pourront-ils jouer les premiers rôles lors des prochains mois ? Premiers éléments de réponses la semaine prochaine, durant le Grand Prix de Miami.