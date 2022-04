Gaz russe: «Si la Bulgarie a une alternative, tout le monde en Europe doit pouvoir faire de même»

Gazprom a suspendu ses livraisons de gaz naturel à destination de la Pologne et de la Bulgarie. Ces deux pays refusaient de payer en roubles. D’autres coupures pourraient suivre.

L’Europe doit être « plus forte » et trouver des « alternatives » pour ne plus utiliser le gaz russe, a déclaré jeudi depuis l’Ukraine le Premier ministre bulgare, dont le pays s’est vu mercredi privé de livraisons de gaz par Moscou.

« Il y a quelques mois, nous n’aurions jamais prévu d’être sans gaz russe, mais maintenant, nous avons des alternatives », a déclaré Kiril Petkov, depuis Irpin, banlieue de Kiev dévastée par l’occupation russe en mars. « Si la Bulgarie a une alternative, tout le monde en Europe doit pouvoir faire de même. Nous devons être plus forts, nous devons être fermes », a-t-il ajouté.