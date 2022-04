Près de 46.000 nouveaux cancers de la peau chaque année en Belgique

Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus courante dans le pays. C’est aussi celle qui affiche la progression la plus rapide.

Avec une proportion de 40 % de tous les cancers diagnostiqués, le cancer de la peau est ainsi la forme de cancer la plus courante dans le pays. C’est aussi celle qui affiche la progression la plus rapide, avec une augmentation de 400 % en 20 ans. « Aucun autre cancer n’a augmenté aussi rapidement. Le risque de développer un cancer de la peau avant 75 ans est de un sur cinq et continue d’augmenter », explique le dermatologue et président d’Euromelanoma Belgique, le Dr. Thomas Maselis. La mortalité, quant à elle, n’a augmenté que de 50 % sur la même période.

À lire aussi Une nouvelle arme contre le cancer du sein métastatique

L’exposition aux UV étant le plus grand facteur de risque du cancer de la peau, c’est sur ce point qu’Euromelanoma se concentre pour sa campagne de prévention : « Si vous êtes exposés aux UV toute votre vie – que ce soit à la plage, dans votre jardin, sur un terrain de golf, sur un banc solaire ou au travail –, vous avez davantage de risques de développer un cancer de la peau. » L’organisation encourage en outre la population à s’auto-examiner régulièrement et à signaler les taches suspectes.

Les trois tumeurs cutanées les plus fréquentes sont le carcinome basocellulaire – qui présente des plaies qui ne guérissent pas et/ou des plaques rouges sur le torse qui grandissent, et qui surviennent principalement chez les plus âgés –, le carcinome épidermoïde – repérable par ses tumeurs rouges avec une croûte et qui peut métastaser – et le mélanome, moins courant mais plus dangereux par le fait qu’il métastase rapidement.

Un risque génétique

« Si plus de deux personnes de votre famille développent un mélanome, il convient de redoubler de prudence, car cela augmente considérablement le risque que vous en développiez un vous aussi », ajoute le Dr. Maselis. « On remarque que de plus en plus de patients atteints d’un mélanome consultent un médecin à un stade précoce, ce qui signifie que les gens y sont plus attentifs. »