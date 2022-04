Eva Björg Aegisdottir retrouve Yrsa Sigurdardottir

Eva Björg s’est fait connaître avec son premier roman, Elma, qui reçut le Blackbird Award, un prix créé par Yrsa Sigurdardottir et Ragnar Jonasson, les deux maîtres du polar islandais. Au moment où Eva Björg Aegisdottir donne une suite à Elma qui a trouvé plus de cent mille lecteurs en France, Yrsa Sigurdardottir revient, elle, avec Le Trou qui succède à ADN, Succion et Absolution, une trilogie mettant en scène l’officier Huldar et la psychologue pour enfants Freya. Huldar rêve toujours de reconquérir celle avec qui il a passé un trop bref moment d’extase. De la même manière qu’il ne sait pas comment oublier à tout jamais ce moment d’égarement avec Erla devenue sa cheffe et qui semble toujours lui en vouloir.