Bensimon, Morgiewicz... Les Livres du Soir en bref

On adorait les cow-boys **

Carol Bensimon

Malgré leur histoire d’amour pleine de complicité, Cora et Julia se sont séparées. Cora est partie à Paris, Julia, au Canada. Elles se retrouvent pour le voyage au hasard qu’elles planifiaient auparavant. Les paysages brésiliens défilent pendant que leur relation se cherche des raisons d’être ou de ne plus être. La violence en moins et plus au sud, un autre Thelma et Louise.

Traduit du portugais (Brésil) par Dominique Nédellec, Belfond, 192 p., 21 €, ebook 12,99 €

Mon pauvre lapin **

César Morgiewicz