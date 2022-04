Les Special Olympics 2022 à Louvain-La-Neuve et Braine-l’Alleud, Sacoor allumera la flamme

Pour près de 3.000 athlètes (2807 précisément), ces Special Olympics, organisés chaque année, sont le point d’orgue sportif de l’année avant d’aller représenter la Belgique au prochain Jeux Mondiaux d’Été Special Olympics à Berlin en 2023 (du 17 au 25 juin). Environ 1.800 bénévoles par jour sont nécessaires à la bonne marche de l’événement. Celui-ci se déroulera sur trois lieux, principalement au Centre Sportif du Blocry à Louvain-la-Neuve, mais aussi au complexe Gaston Reiff (football et le netball) et à la nouvelle piscine Le Paradis à Braine-l’Alleud (natation).

Le hockey en démonstration

Seize sports sont au programme avec aussi l’athlétisme, le basket, le tennis, le judo, la gymnastique artistique et rythmique, le triathlon, le tennis de table ou le badminton, le bocce et le floorball, le sport adapté et les activités moteurs pour les athlètes porteurs d’un handicap plus profond. Le hockey sera en sport de démonstration.

Actif au sein du mouvement depuis quatre ans, Thierry Zintz, 66 ans, ancien vice-président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), a été élu il y a une dizaine de jours comme le nouveau président de Special Olympics Belgique pour succéder à Piet Steel après neuf ans de fonction. « Pendant des années, nous avons dû lutter contre de multiples tabous, mais cette période est heureusement révolue. Notre ambition est de soutenir au mieux nos athlètes qui revendiquent leur place dans une société inclusive et en pleine mutation », a expliqué Thierry Zintz, membre des Commissions de l’Education au Comité international olympique (CIO) et à l’Agence mondiale antidopage (AMA). « L’objectif est d’améliorer, au travers du sport, la vie des personnes en situation de handicap et leur inclusion sociale. Et je reprends le slogan de ces SOB : donne-moi l’occasion de gagner et si je n’y arrive pas, donne-moi l’occasion de le faire avec courage. »