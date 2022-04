Le lait de chamelles, le nouvel or blanc

Qui aurait un jour pensé voir des camélidés paître paisiblement dans de verts pâturages, loin du sable auquel on colle d’office l’image de ces animaux ? Même si cela reste anecdotique, des élevages de chameaux et de dromadaires ont en effet vu le jour chez nos voisins, tant aux Pays-Bas, où il existe un élevage d’une centaine d’animaux, qu’en France, avec trois élevages, dont un à quelques kilomètres de la frontière belge, à Feignies, dans la banlieue de Maubeuge. C’est là, à la Camélerie, que Julien Job élève une septantaine de chameaux et, surtout, de dromadaires, une activité inexistante en Belgique, car elle y est tout simplement interdite, au contraire de l’élevage des lamas et autres alpagas, d’autres camélidés.