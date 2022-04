Pension complémentaire: la fin du régime particulier pour les footballeurs

Comme les joueurs ne pourront plus la toucher à partir de 35 ans, l’assurance complémentaire disparaît des négociations salariales entre les clubs et les joueurs.

Depuis une bonne quinzaine d’années, les clubs professionnels étaient obligés de fournir aux joueurs de football une assurance complémentaire, avec l’avantage que celle-ci était à leur disposition à l’âge de 35 ans s’ils cessaient définitivement et complètement leur activité professionnelle sportive. En l’occurrence, il s’agissait d’une sorte de rémunération différée, même si les clubs et les agents avaient parfois du mal à convaincre les joueurs du bénéfice qu’ils pouvaient en retirer. Par exemple, en profitant du capital perçu à 35 ans, ceux ayant mis fin à leur carrière avaient la possibilité d’investir ce montant dans une autre activité professionnelle et de s’insérer dans le monde professionnel « classique ». Or, et c’est quasiment passé inaperçu, cet avantage est devenu obsolète depuis quelques semaines.