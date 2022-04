Drame du carnaval de Strépy: les devoirs d’enquête suspendus à une décision allemande

Ce vendredi, pour la seconde fois depuis le début de sa détention, P. F., le chauffeur de la BMW qui a mortellement fauché six personnes lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars dernier, comparaîtra devant la chambre du conseil, qui devra statuer sur son maintien ou non en détention préventive (il est actuellement détenu à Tournai). Le Louviérois, pour rappel, est toujours poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d’un accident de la route.