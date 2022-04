Taxe des profits excessifs: Vooruit est «plus à gauche que les communistes»

Les libéraux ne se sont pas exprimés lors de la séance dans l’hémicycle. Mais, sur la VRT, le libéral flamand Jasper Pillen s’en est toutefois pris à la proposition des socialistes du nord du pays. M. Pillen a qualifié d’« arbitraire » ce seuil de 8 %. De plus, la mesure toucherait aussi la classe moyenne, estime-t-il. « Nous n’allons pas pénaliser à nouveau les petits entrepreneurs ou les PME, qui donnent des emplois et créent de la richesse et qui ont déjà traversé des moments difficiles. »

Selon le député Open Vld, les ministres socialistes Karine Lalieux et Pierre-Yves Dermagne doivent présenter en urgence leurs projets de réforme des retraites et de hausse du taux d’emploi, « le meilleur moyen de maintenir une sécurité sociale soutenable et de protéger le pouvoir d’achat ». « C’est dommage qu’à l’approche du 1er mai, on n’opte que pour des slogans », a-t-il conclu.