Des nœuds entre le bien et le mal

Dans une fête où tous les invités sont costumés de manière à évoquer une station du métro parisien, la conversation s’engage sur le marquis de Sade, incarné par Quentin qui représente ainsi la station Bastille, sans oublier Vincennes et Charenton. Les avis sur l’écrivain divergent. « Violette clame son dégoût des écrits de ce psychopathe bouffi de ressentiment, d’orgueil et de cruauté. […] Meryl n’a pas de mots assez enthousiastes pour défendre le génial marquis. » Cyril résume : « Une chose est sûre […], on ne sort pas indemne de la lecture des écrits de cet auteur car il nous force à descendre là où l’on ne veut pas aller, à voir ce que l’on ne veut surtout pas voir : le versant nord de la monstrueuse chimère que nous sommes. Il a plongé dans ses entrailles putrides pour en fouiller et en touiller jusqu’à l’ivresse la merde et le fumier et nous les faire sentir. »