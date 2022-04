Le retour de Boro

Treize ans ont passé depuis La dame de Jérusalem, huitième volume d’une série initiée par Dan Franck et Jean Vautrin en 1987, Les aventures de Boro, reporter-photographe. Le premier nous avait prévenus lors d’une rencontre où il évoquait leur collaboration : « Je fais très bien Franck & Vautrin tout seul, comme Jean, d’ailleurs. » Le voici contraint, par la mort du second, à prolonger l’épopée en solitaire. Il lui rend un hommage appuyé dans Boro, Est-Ouest : « L’œil et la conscience de mon ami de plume et de cœur, mon complice de tant d’années, de tant de colères sociales, de tant d’espoirs, m’ont terriblement manqué. »