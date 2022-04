Carrasco: «Toutes les étapes de ma carrière m’ont fait grandir, pas que Madrid»

En joueur bien éduqué, Yannick Carrasco s’excuse pour le petit quart d’heure de retard sur le rendez-vous fixé, mais pas de stress inutile. Le Bruxellois a bien digéré sa dernière frustration en Ligue des champions. Née, d’abord, d’une trop longue suspension (3 matches) qui lui a fait rater le quart aller à City, et ensuite de pratiquement 30 dernières minutes folles (il a remplacé Griezmann à la 69e) lors d’un match retour incandescent. Aussi brûlant qu’inutile, malheureusement. Le Bruxellois s’est vengé en inscrivant le doublé de la victoire, in extremis, contre l’Espanyol voici dix jours, qui a relancé les Colchoneros dans la course à la… deuxième place, à deux petits points de Barcelone et de Séville. Le Real Madrid, lui, fêtera sans doute samedi son 35e titre de champion d’Espagne (un point suffira contre l’Espanyol). « Oui, nous voulons à nouveau décrocher cette place synonyme de Ligue des champions la saison prochaine », embraye d’emblée l’ailier gauche qui en redemande, évidemment.