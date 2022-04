Art Brussels: une édition 2022 faite de découvertes et de retrouvailles

Après deux éditions annulées pour cause de covid, Art Brussels a ouvert ses portes jeudi matin avec une véritable déferlante de public dès les premières minutes. Et un parcours particulièrement attrayant.

Est-ce le manque de ces deux dernières années ou, simplement, la qualité particulière de cette édition 2022 d’Art Brussels ? Toujours est-il que la foule était au rendez-vous dès l’ouverture jeudi matin, ne sachant trop où donner de la tête tant les propositions intéressantes surgissent de partout.

Première constation, la peinture domine plus que jamais, la vidéo est quasiment absente et la photo moins présente qu’il y a quelques années mais avec quelques très belles propositions. Seconde constatation, comme à la Biennale de Venise, la figure humaine est au cœur de bon nombre d’œuvres et les cultures non occidentales commencent à trouver leur place. Et en ce qui concerne Venise justement, L’œuvre et son double rassemble une série d’artistes présents à la Biennale dans un parcours remarquablement pensé par Sam Steverlinck.