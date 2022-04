Podcast – Pourquoi le groupe de métal allemand Rammstein marche toujours autant

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 28/04/2022 à 17:33 Temps de lecture: 1 min

Le groupe de métal allemand Rammstein sort un nouvel album ce vendredi. Il s’appelle Zeit (« le temps », en allemand) et sort trois ans après un album éponyme qui avait relancé le succès du groupe en 2019.

Rammstein, en 30 ans de carrière, ce sont plus de 20 millions d’albums vendus, d’innombrables tournées et des stades remplis dans le monde entier. Un groupe atypique, caricatural pour les non-initiés, et pourtant, ça marche toujours autant. Comment expliquer ce succès ? On a posé la question à Didier Zacharie, un de nos spécialistes musique.

