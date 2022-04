Seraing confiant avant la rencontre retour contre le RWDM: «Jouer pour gagner» Les Métallos s’étaient imposés 0-1 au match aller.

News

Par Belga Publié le 28/04/2022 à 17:35 Temps de lecture: 2 min

A trois jours du match retour du barrage pour le maintien/l’accession en Jupiler Pro League contre le RWDM, Seraing United est confiant dans ses capacités à l’emporter, ont annoncé en conférence de presse le coach Jean-Louis Garcia et Yahya Nadrani. L’équipe sérésienne, qui l’a emporté 0-1 au match aller à Molenbeek, aborde la rencontre qui se jouera au Pairay avec sérénité, même si elle dit se méfier de son adversaire. «Nous nous sentons très bien, nous avons toutes les raisons d’être sereins et confiants, avec un but d’avance, on est légèrement devant», a ainsi commenté le coach Jean-Louis Garcia. De fait, Seraing a dominé le RWDM lors de la première manche, avec beaucoup plus de tirs cadrés et une meilleure possession de balle, au terme d’un duel plutôt disputé.

«Je regrette que l’écart ne soit pas plus important», a toutefois admis le coach, bien conscient de la dangerosité du club bruxellois, surtout sur phase arrêtée. «Rien n’est fait, nous avons l’intention d’être encore meilleurs que lors de la rencontre aller. On ne va pas laisser l’initiative au RWDM, pas question de subir et de lui laisser penser qu’il y a de la place», a encore promis le coach, «on va aborder le match comme si c’était 0-0 et le jouer pour le gagner. Il faut avoir conscience des points forts de notre adversaire tout en restant focus». Pour l’emporter, Seraing pourra compter sur un stade plein. «Il va y avoir une atmosphère géniale», a continué Jean-Louis Garcia, estimant que le visage de son équipe est plutôt agréable et séduisant.