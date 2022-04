Coronavirus: deux nouveaux variants découverts en Afrique du Sud, faut-il craindre un rebond en Europe?

Alors qu’un nouveau Comité de concertation vient d’être annoncé (le 6 mai prochain) et qu’il est de plus en plus question de « mettre dans un tiroir » le baromètre corona, Emmanuel André a alerté jeudi sur Twitter que deux nouveaux variants d’omicron ont été découverts en Afrique du Sud.

Il s’agit des variants BA.4 et BA.5 qui génèrent une nouvelle vague d’infections dans le sud de l’Afrique. Selon Emmanuel André, ils sont également présents « à bas bruit sur d’autres continents ». « On ne peut pas encore prédire précisément l’impact pour les pays européens, mais tout le monde y travaille », a-t-il poursuivi.

De son côté, l’épidémiologiste français Antoine Flahault souligne que la vague du variant BA.1 d’omicron a mis à peu près un mois et demi à atteindre la France après le pic de la mi-décembre 2021 en Afrique du Sud. « Sachant que démarre une nouvelle vague BA.4 et BA.5 en Afrique du Sud actuellement, doit-on anticiper un rebond en Europe dès la mi-juin ? », a-t-il questionné sur Twitter.