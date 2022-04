Après plusieurs mois dans le coma, la cycliste Amy Pieters a repris conscience: «Elle comprend ce qui se dit»

L’état de la coureuse cycliste néerlandaise Amy Pieters évolue de manière favorable. Son équipe SD Worx a annoncé jeudi qu’elle a repris conscience et peut communiquer non verbalement. «Amy reconnaît les personnes, comprend ce qui se dit et est capable d’effectuer de plus en plus de tâches», précise le communiqué de la formation cycliste.

Les médecins ne peuvent pas encore se prononcer sur les conséquences éventuelles des lésions cérébrales dont a souffert Amy Pieters.