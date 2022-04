Guerre en Ukraine: la justice ukrainienne dit avoir identifié «plus de 8.000 cas» de crimes de guerre présumés

Les enquêteurs ukrainiens ont identifié « plus de 8.000 cas » présumés de crimes de guerre depuis le début de l’invasion russe, a affirmé jeudi la procureure générale d’Ukraine Iryna Venediktova.

« Nous avons maintenant plus de 8.000 cas », a-t-elle dit dans un entretien avec le média allemand Deutsche Welle. « Il s’agit en fait de 8.600 affaires concernant uniquement les crimes de guerre et de plus de 4.000 affaires qui sont liées aux crimes de guerre », a précisé Mme Venediktova.