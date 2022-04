Open Pharma: le copieux financement d'un petit club de cardiologues

La société Biotronik a versé près de 110.000 euros à un groupe d’éminents cardiologues francophones pour financer notamment un semestriel scientifique. Une revue bien plus favorable aux produits Biotronik qu’à ceux de la concurrence.

Le 4 octobre 2018, une ASBL voit le jour chez un notaire schaerbeekois. Baptisée Grryf – acronyme pour Groupe de réflexion de rythmologie francophone –, elle est fondée par six cardiologues issus de grands hôpitaux du sud du pays. Tous ont un CV long comme le bras : chef de service, chef de clinique ou docteur en cardiologie.

Selon ses propres statuts, l’association a pour objet de « promouvoir, étudier, former et sensibiliser à la rythmologie, spécialité de la cardiologie qui intègre l’ensemble des troubles du rythme cardiaque ». Les réunions du Grryf « permettent d’échanger à propos de cas difficiles et d’expériences vécues sur le terrain », précise son président Christophe Scavée, responsable du service de rythmologie aux Cliniques universitaires catholiques de Louvain (UCLouvain).