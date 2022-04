Wallonie: vingt territoires avec zéro chômeur de longue durée

La Wallonie importe l’expérience française : dans une vingtaine de territoires très limités, tout sera mis en œuvre pour offrir un avenir professionnel à des femmes et des hommes sans travail depuis plus de deux ans. La philosophie : le travail plutôt que l’assistance.

Comme il s’y était engagé dans sa Déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon a activé ce jeudi un dispositif original en matière d’emploi : la création de « territoires zéro chômeur de longue durée ». Le modèle a été créé en France en 2016 et il y rencontre un certain succès : les dix expériences menées sur le terrain ont permis de remettre au travail 1.300 personnes qui en étaient très éloignées. Du coup, l’initiative va prendre de l’ampleur, jusqu’à une centaine de projets avec l’appui du gouvernement et des départements.