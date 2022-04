Pourquoi le groupe Rammstein marche toujours autant

C’est ainsi qu’on construit l’Europe. Par les langues et la culture. 50.000 personnes reprenant en chœur les bases de la grammaire allemande : « Du. Du hast. Du hast mich. » (« Tu. Tu as. Tu m’as »). Attention à la prononciation car « Du hasst mich » signifie « Tu me détestes ». Et puis, alors que la première leçon est assimilée, l’ajout du participe passé qui dévoile le sens de la phrase : « Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt » (« Tu m’as demandé (en mariage) et je n’ai rien dit »).