Le salaire de nombreux Belges augmentera en mai et en juin

L’inflation s’est stabilisée en avril et a cessé d’augmenter pour la première fois depuis janvier 2021, mais elle est restée à un sommet de +8,31 %, un pourcentage de hausse identique à celui de mars 2022 qui était le niveau le plus élevé depuis mars 1983.

D’après Statbel, une nouvelle indexation de certains revenus sera appliquée. En cause ? L’indice-pivot a été dépassé. Les allocations sociales ainsi que les pensions augmenteront de 2 % au mois de mai tandis qu’en juin, ce sont les salaires des fonctionnaires qui augmenteront.

En avril, les principales hausses de prix ont concerné la viande, le pain et les céréales, l’achat de véhicules, les chambres d’hôtel, les légumes ainsi que l’entretien et les réparations de véhicules. Les carburants, le gaz naturel, les vêtements et les services combinés de télécommunications ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.