Taxe des riches: en attendant un projet, c’est l’idée Premier mai

L’objet déboule à deux pas du Premier mai : la taxe des riches, l’impôt sur la fortune… Il n’a pas encore de nom, pas de contour. Et pour cause : à ce stade, nous explique-t-on rue de la Loi, il n’y a pas de projet en ce sens sur la table du gouvernement. De taxe des riches, d’impôt sur la fortune, il n’en a pas (encore ?) été question en kern, comité ministériel restreint ; pas davantage en réunions intercabinets. Aucune trace. Alors, quoi ? Alors, en tout état de cause, c’est la surchauffe à gauche.