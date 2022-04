Maria Vdovitchenko: «Des soldats nous empêchaient de sortir»

Après avoir survécu à l’enfer du siège de Marioupol, Maria Vdovitchenko et sa famille ont dû passer par la « filtration » organisée par les miliciens et les soldats russes. Elle raconte des interrogatoires serrés, des menaces et de la violence envers les réfugiés.

Quand leur immeuble a commencé à s’écrouler sous les bombes russes début mars, Maria et sa famille se sont précipitées vers la cave des voisins, où ils sont restés douze jours presque sans eau, ni nourriture. « Après quelques jours, il ne nous restait qu’un bout de pain que nous avons partagé en quatre », raconte-t-elle par téléphone.