Roman Agachkov: «J’avais peur, je voulais partir au plus vite»

Dans le quartier ouest de Marioupol où vivait Roman Agachkov, sa femme et sa fille d’à peine six mois, il y a eu peu de bombardements durant les deux premières semaines du siège. Puis, un jour, les avions russes ont commencé à survoler leur immeuble. « Il n’y avait pas de soldats ukrainiens, aucune base militaire, rien, mais l’avion a tout simplement largué sa bombe sur l’immeuble voisin », s’indigne-t-il. Avec l’intensification des bombardements, la famille s’est réfugiée dans la cave, ne sortant que dans la cour intérieure pour cuisiner ou faire bouillir de l’eau.

Après plus de dix jours coupés du monde extérieur, Roman s’est levé un matin et a appris que les Russes avaient pris le quartier au moment où sa radio s’est mise à transmettre les propagandistes du Kremlin. Incapable de rester dans leur appartement sans vitres, électricité, eau et gaz, la famille Agachkov est allée se réfugier en banlieue chez un parent, mais la situation humanitaire catastrophique les a convaincus de partir.