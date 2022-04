Cordon sanitaire: première réunion vérité ce vendredi

Le PS, Ecolo et les Engagés (ex-CDH) sont résolus à confirmer le cordon sanitaire politique en Belgique francophone dans les plus brefs délais. Leurs présidents ont invité les autres partis, le MR, Défi et le PTB, à une première réunion de discussion ce vendredi matin, au siège du PS. Le cordon sanitaire, c’est cet engagement pris et confirmé pour la dernière fois en 2002 par lequel les partis promettent de ne pas participer à des débats dans les médias avec l’extrême droite, ni à former des coalitions avec les représentants de ces formations. Devant la quasi absence d’extrême droite côté francophone, ces textes prenaient la poussière dans les centres d’études des partis.