Deniz Undav dans les traces de Mbappé et Benzema

S’il continue sur ce rythme, l’attaquant de l’Union pourrait à la fois terminer meilleur buteur du championnat et meilleur donneur d’assists. Une prouesse que pourraient aussi réaliser… Benzema et Mbappé !

Ce week-end face à Anderlecht, Deniz Undav s’est offert un triplé d’assists. Si des doutes pouvaient subsister quant à sa contribution exacte sur le premier but (lorsqu’il a manqué sa reprise et remis par hasard le ballon dans les pieds de Nieuwkoop qui ne s’est pas fait prier pour déflorer le marquoir), la Pro League lui a finalement bel et bien attribué la paternité de cette passe décisive. Une décision salutaire qui lui a permis de porter son total d’assists à douze cette saison. Soit deux de moins seulement que Xavier Mercier, le milieu d’OHL qui mène la danse de ce classement particulier des meilleurs passeurs du championnat. Ce dernier risque toutefois bien de perdre son trône d’ici à la fin de la saison car son club n’a pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Tout le contraire de Junya Ito de Genk, treize assists, qui est engagé en Europe Playoffs. Ou de Noa Lang, douze assists comme Undav, qui prend part aux Champions Playoffs.