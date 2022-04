Michaël Mann, climatologue: «Les choix nous appartiennent»

Dans le « milieu », c’est une de ces sommités à côté desquelles on apprécie être photographié. Le climatologue américain Michaël Mann qui a été fait docteur honoris causa de l’UCLouvain coche toutes les cases : éminence scientifique, auteur à succès, communicateur hyperactif sur les réseaux sociaux, conseiller des plus grands, soucieux de mettre la science à hauteur d’homme… C’est lui, dit-on, qui a servi à dessiner le personnage principal du film Don’t look up. Tout cela avec une modestie souriante dont il ne semble jamais se départir. On pourrait pourtant comprendre qu’il bouillonne face à la lenteur de l’action climatique.