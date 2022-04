Open Pharma: les organisations de patients, ces gentils lobbyistes… financés par le pharma

Il y a un acteur des soins de santé que les firmes pharmaceutiques chérissent de plus en plus : les organisations de patients. De la Fédération internationale du diabète à l’Association européenne de l’asthme et de l’allergie, il ressort de l’enquête Open Pharma que 287 associations de ce type ont bénéficié de primes et avantages de l’industrie pharma ou de fabricants d’implants entre 2017 et 2020. Pour un montant total de plus de 70 millions d’euros. « Détail » interpellant : alors que le covid a plombé les subventions faites aux professionnels de la santé et aux organisations scientifiques en 2020, les associations de patients ont – elles – reçu plus de soutien que jamais. On frôlait les 20 millions en 2020, un chiffre en constante augmentation depuis 2017.