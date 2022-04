Il y a 50 ans, le massacre des Hutus du Burundi a lancé la spirale génocidaire

Le 29 avril 1972, un massacre de Tutsis dans le sud du Burundi mit le feu aux poudres et incita l’armée à décimer les Hutus. De nos jours encore, ces « massacres fondateurs », qui firent entre 100.000 et 200.000 morts et provoquèrent l’exode de 150.000 réfugiés, sont inscrits dans la mémoire de tous les Burundais.

Jusqu’aujourd’hui, les Burundais, pudiques, préfèrent qualifier de « Ikiza » (catastrophe), les événements qui se succédèrent dès le 29 avril 1972 et que la Commission Vérité et Réconciliation mise sur pied à Bujumbura qualifiera plus tard de « génocide ». En réalité, la polémique sur les termes n’est pas éteinte parce que le massacre systématique de civils hutus se déclencha à la suite d’attaques dirigées contre les Tutsis. Ces agressions firent plus d’un millier de morts parmi les civils tutsis et suscitèrent une violente riposte de l’armée. La «machine infernale » des tueries sur base ethnique était lancée et sa course n’est toujours pas terminée…