Balkan Trafik: des ponts entre les cultures

Comme il aime à le répéter, le « Trafik » de l’intitulé du festival qu’il a initié est un clin d’oeil à ces idées préconçues qu’on peut avoir à propos de Balkans mais doit surtout se traduire par « trafic de cultures ». Nicolas Wieërs, producteur du festival : « L’idée est de créer des ponts, du lien entre les gens. Dans cet assemblage de cultures et de minorités que sont aussi les Balkans, la diversité ne peut s’appréhender que pays par pays… » C’est donc la Serbie qui est mise à l’honneur pour cette 16e édition. Y compris au travers de projets « mixtes » comme, ce vendredi, Jazzovic emmené par le Belge Nathan Daems (Black Flower) et le Serbe Vasil Hadzimanov pour une balade au carrefour du jazz et de la musique balkanique, ou Rojaze réunissant 24 jeunes pousses manouches, rumba et gipsy jazz issues de France, de Serbie et de Belgique.