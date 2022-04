«À propos», le podcast du Soir du 29 avril: enseignement, fête du travail, Rammstein...

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 29/04/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Trouver une méthode pour évaluer les compétences pédagogiques des enseignants, c’est un objectif compris dans le pacte pour un enseignement d’excellence. Un dossier sensible dans un secteur qui a enchaîné les réformes. Les enseignants vont d’ailleurs manifester, à Liège, le 5 mai prochain.

Concernant l’évaluation, un texte précise enfin certains principes. C’est un avant-projet de décret que s’est procuré Eric Burgraff, chef du service société. Il nous détaille ce qu’il y a dans le texte et ce qu’en pensent les syndicats.

Dimanche, c’est le Premier Mai. C’est la fête du travail. Qu’est-ce que cette fête veut encore dire aujourd’hui ? Plusieurs jeunes délégués syndicaux sont venus à la rédaction pour nous répondre. Ils témoignent de leur engagement et expliquent ce que cette date signifie pour eux. Mais avant, notre collègue Maxime Biermé nous explique ce qu’est, en fait, le Premier Mai.

Il s’appelle Zeit (« le temps », en allemand) et sort trois ans après un album éponyme qui avait relancé le succès du groupe en 2019.

Rammstein, en 30 ans de carrière, ce sont plus de 20 millions d’albums vendus, d’innombrables tournées et des stades remplis dans le monde entier. Un groupe atypique, caricatural pour les non-initiés, et pourtant, ça marche toujours autant. Comment expliquer ce succès ? On a posé la question à Didier Zacharie, un de nos spécialistes musique.

