Lancement du groupe d’experts «pouvoir d’achat»

Le nouveau groupe d’experts chargé de conseiller le gouvernement sur les questions de pouvoir d’achat et de compétitivité s’est réuni ce jeudi en présence du premier ministre Alexander De Croo. Ce groupe est présidé par le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, et compte dans ses rangs les économistes Mathias Dewatripont (ULB), Philippe Defeyt (Université de Namur), Paul De Grauwe (London School of Economics), Koen Schoors (Université de Gent), Sarah Vansteenkiste (KU Leuven), Bertrand Candelon (Louvain School of Management) et Sofie Geeroms (Be Commerce). « Nous traversons une période difficile et nous savons que ces turbulences économiques vont encore durer plusieurs mois, voire plusieurs années, a expliqué Alexander De Croo. Face à une situation comme celle-là, nous avons besoin de bonnes analyses et de faire appel aux connaissances qu’il y a dans ce pays pour apporter les meilleures réponses et une protection durable aux citoyens. Pendant la pandémie nous avons écouté les virologues.