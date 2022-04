Election du recteur de l’ULiège: un 2e tour pour départager les candidats

Ces mardi et mercredi, les membres de la communauté universitaire de l’ULiège étaient invités à désigner leur nouveau recteur pour les quatre prochaines années. Le recteur en place, Pierre Wolper, ne pouvant briguer un second mandat en raison de la limite d’âge, la Commission électorale avait retenu les deux seules candidatures. D’un côté, Jean Winand, professeur ordinaire à la faculté de Philosophie et Lettres et actuel premier vice-recteur en charge de la politique de développement. De l’autre, Anne-Sophie Nyssen, professeure ordinaire à la faculté de Psychologie et vice-rectrice en charge de l’enseignement et du bien-être.

Après dépouillement des bulletins ce jeudi, aucun candidat n’est parvenu à atteindre à minima 50 % des suffrages pondérés lors de ce premier tour. La vice-rectrice est arrivée en tête avec 48,43 % des voix pondérées devant son adversaire qui totalise 40,47 % des suffrages. Les votes « à personne » ont totalisé 11,1 % des voix. Un second tour est donc d’ores et déjà programmé les mardi 10 et mercredi 11 mai.