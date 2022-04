Tout le monde a sa place dans le peloton de l’inclusion

Belgian Cycling, Golazo et Flanders Classics prennent le relais dans la bonne échappée, celle qui permet l’inclusion par le sport. Lors des épreuves pour pros, des espaces et moments spécifiques seront dédiés aux athlètes portant un handicap.

Ce qui les rassemble est bien plus fort que ce qui les différencie. Que l’on soit coureur pro, cyclosportif aguerri ou cycliste portant un handicap, la passion pour le vélo est un dénominateur commun. La décliner dans un même élan, établir des passerelles concrètes et durables entre toutes ces familles du cyclisme est l’une des priorités assumées par la fédération (Belgian Cycling, ex-RLVB) et par les organisateurs d’épreuves, incontournables, que sont Flanders Classics (Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, Flèche Brabançonne…) et Golazo (Tour de Belgique). Sollicités par les Special Olympics Belgium, structure qui représente les sportifs avec handicap mental, tous se sont engagés formellement à désormais intégrer dans leur programme respectif d’épreuves cyclistes des courses ouvertes à ces coureurs différents mais très méticuleux, eux aussi, dans la préparation de leurs objectifs.