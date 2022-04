Hausse «préoccupante» de l’hépatite infantile: l’ECDC s’inquiète

D’après le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, « l’impact potentiel pour la population pédiatrique est considéré comme élevé ».

L’agence européenne chargée des maladies a classé jeudi comme « événement de santé publique préoccupant » les cas inexpliqués d’hépatites aiguës touchant des enfants, tout en reconnaissant ne pas être en mesure d’en évaluer précisément le risque.

« Considérant l’étiologie (la cause de la maladie, ndr) inconnue, la population pédiatrique affectée, et l’impact potentiellement grave, cela constitue à ce stade un événement de santé publique préoccupant », indique le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) dans sa première estimation publique des risques depuis l’apparition de la maladie.