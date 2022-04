Véronique Croisé nommée nouvelle directrice de Filigranes

Depuis, le conseil d’administration était à la recherche d’un nouveau responsable. Voilà qui est chose faite. Jeudi soir, la librairie a indiqué qu’une nouvelle directrice générale avait été désignée. « Véronique Croisé n’est pas une inconnue dans le monde de l’entreprise. Elle est en effet la repreneuse et l’actionnaire active depuis plus de 20 ans de la papeterie Nias que tous les Bruxellois connaissent bien », peut-on lire dans un post Facebook.

Véronique Croisé, qui entrera en fonction dès ce vendredi 29 avril, a également réagi : « Le CA de Filigranes me confie un mandat très clair. Je viens revoir en profondeur la gestion de l’entreprise, et redonner l’envie, la fierté et le plaisir d’y travailler chaque jour à tous ses collaborateurs. Et j’ai les mains libres pour le faire, comme je l’ai fait depuis plusieurs années dans d’autres entreprises. Je travaillerai en bonne intelligence avec le CEO Marc Filipson, qui demeure non seulement le créateur de ce lieu de culture et de convivialité unique en Europe, mais aussi l’un des meilleurs spécialistes du secteur en Belgique. A ce titre, il reste d’ailleurs le responsable de la politique éditoriale de Filigranes ».