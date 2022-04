L’exécutif bruxellois accélère la sortie des énergies fossiles

L’équipe de Rudi Vervoort a présenté jeudi ses priorités pour la dernière ligne droite de la législature. Chaque parti doit se présenter devant l’électeur en 2024 avec le bilan le plus consistant possible.

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi en dernière lecture le projet d’ordonnance visant à réformer la réglementation du secteur des taxis et limousines dans la capitale. Le texte tend à réunir le secteur du transport rémunéré de personnes, donc la plateforme Uber et les taxis, sous un statut commun. Le Parlement pourrait lui donner son feu vert dès cet été. L’équipe de Rudi Vervoort (PS) semble donc en passe de clôturer un dossier épineux et clivant au sein de la majorité bruxelloise. Hasard du calendrier, l’exécutif régional a réuni jeudi la presse afin de défendre son bilan et surtout ses priorités d’ici 2024. Depuis début 2022, le gouvernement a mené différents séminaires afin de recentrer son action. Chaque ministre s’est vu demander de venir avec plusieurs mesures prioritaires. La crise sanitaire a en effet coûté du temps et de l’argent. Il faut faire des choix à deux ans de la fin de la législature. A l’exception d’un renforcement des objectifs climatiques, le gouvernement n’a pas fait d’annonce nouvelle.