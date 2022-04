Brussels Padel Open: les 5 choses à retenir du tirage au sort

On y est ! Le tirage au sort du tableau final de la première édition de l’étape bruxelloise du World Padel Tour, qui se déroulera du 4 au 8 mai au sein de la gare maritime de Tour & Taxi, a eu lieu ce jeudi. Il permet déjà de tirer quelques enseignements pour les fans.

1. Toutes les stars attendues seront au rendez-vous. Les paires Galan-Lebron, Tapia-Sanyo, Chingotto-Tello et Paquito-Di Nenno sont exemptées de premier tour de par leur statut de tête de série et entreront en piste dès le jeudi 5 mai. On sait aussi déjà que les trois premières seront à l’œuvre lors de la session du matin sur le court central.