Un décret pour évaluer les enseignants

Après les plans de pilotage, après la mise au point des nouveaux référentiels, après l’implémentation progressive du tronc commun, après la réforme des rythmes scolaires, après la pandémie… un nouveau dossier de taille attend la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) : l’évaluation des enseignants. Nécessaire, indispensable, touchy, sensible, explosif… Les qualificatifs ne manquent pas pour présenter un texte considéré parmi les plus délicats de la législature. Pour l’heure, et pour faire simple, les enseignants peuvent être évalués essentiellement sur des questions disciplinaires mais assez peu sur leurs compétences pédagogiques. En gros, une procédure peut se mettre en place dans des cas rares – heureusement – de comportement inapproprié, de détournement ou autre délit. Demain, il sera question d’un « dispositif d’évaluation systématique de qualité tant pour les enseignants que pour toutes les autres catégories de personnel », lit-on dans l’exposé motivant le projet de texte légal.