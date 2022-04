Pas de vainqueur dans le choc entre Manchester United et Chelsea, Romelu Lukaku joue vingt minutes (vidéo)

Le match avancé de la 37e journée de Premier League s’est terminé par un partage 1-1 entre Manchester United et Chelsea. Romelu Lukaku est monté au jeu à la 70e.

Ce 66e point pris cette saison par les Blues leur permet d’en avoir 6 d’avance sur Arsenal (4e) et surtout 8 sur Tottenham, 5e et premier non-qualifié virtuel pour la C1, avec 5 rencontres à jouer.

Sixièmes avec 55 unités, mais plus que trois matches à jouer, les Red Devils risquent fort de devoir se contenter de l’Europa League, au mieux, la saison prochaine.

Et sur ce qu’ils ont encore montré jeudi soir, ils ne méritent vraiment pas mieux, même si «CR7» a, une nouvelle fois joué les caches-misère.

Le Portugais a tout simplement inscrit 8 des 9 derniers buts de son équipe et avec 17 réalisations en championnat, il n’est devancé que par Mohamed Salah (22) au classement des buteurs.

Sur une louche géniale de Nemanja Matic, il a effectué un contrôle parfait et enchaîné avec une reprise qui n’a laissé aucune chance à Edouard Mendy (1-1, 62e), 90 secondes après que son équipe a concédé l’ouverture du score. Un but totalement contre le cours du jeu et qui a de quoi frustrer les Londoniens avec ce nul qui doit aussi beaucoup à David De Gea, infranchissable en première période.

Dès la 6e minute, il avait repoussé une frappe de Reece James, avant de bien sortir aux devants de Kaï Havertz, idéalement lancé par N’Golo Kanté (30e) et d’intervenir encore sur une tête de l’Allemand (37e).

Malheureux dans la finition, Havertz s’est mué en passeur décisif en déviant de la tête un nouveau centre de James pour une reprise de volée de Marcos Alonso, au deuxième poteau, qui a cette fois trouvé la faille (60e), même si son équipe a déchanté rapidement après.

Chelsea aurait encore pu forcer la décision sur une belle combinaison initée par Kanté pour une déviation astucieuse de Mason Mount vers James, mais l’intérieur du pied gauche du latéral a touché l’extérieur du poteau de De Gea qui n’avait pas bougé.

Très agité sur le bord du terrain, Thomas Tuchel devra bien se contenter de ce point qui devrait permettre aux Blues de conserver leur place sur le podium, puisqu’ils doivent encore affronter les mal classés Everton (18e), Leeds (16e) et Watford (19e) d’ici à la fin du championnat.