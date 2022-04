Le bulletin pédagogique des profs reste à détailler

Ce n’est pour l’instant qu’un (avant) avant-projet de décret, mais il balise à son tour le futur des enseignants et des autres personnels de l’école. Dans un avenir qu’il reste à préciser, leurs aptitudes pédagogiques pourront être notées. Ce processus complétera le Pacte d’excellence qui ambitionne de permettre aux écoles francophones de gagner en qualité et en autonomie, et à leurs élèves d’être mieux armés au moment de l’envol.

L’évaluation est consubstantielle à l’existence. Il n’est de décision et d’action qui, à un moment donné, ne conduisent à une appréciation bonne ou mauvaise. C’est vrai dans le couple, dans le travail, dans le vivre-ensemble. Evaluer, être évalué et s’évaluer, c’est se donner la possibilité de corriger le cap, voire d’en changer complètement. D’éviter parfois à temps les contraintes et les galères.